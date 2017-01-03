Себастьян Льоб вийшов у лідери раллі "Дакар"

На другій спецділянці "Дакара" Себастьян Льоб очікувано здобув перемогу, а переваги над Нассером Аль-Аттія вистачило, щоб вийти в лідери гонки, повідомляє Motorsport.

Перші спецділянки Дакар-2017 дуже сильно підходили найкращому ралісту в історії Себастьяну Льобу. Французький пілот, як і минулого року, дуже добре розпочав гонку, оскільки поки що на першому плані стоять швидкість та безпомилкова їзда по доріжкам в долинах Аргентини.

На другому етапі пілотам на шляху до Сан-Мігель-де-Тукумана потрібно було проїхати звивисту 275-кілометрову спецділянку. Найвитривалішим виявився Льоб, який з перших кілометрів вийшов в лідери та потроху нарощував перевагу над конкурентами.

Найголовнішим його суперником став Нассер Аль-Аттія. Катарцю після вчорашніх пригод треба було не лише підтримувати високу швидкість, але й піклуватися про техніку, яка працювала не найкраще на першій спецділянці. У підсумку Аль-Аттії вдалося виступити напрочуд вдало - він програв французу менше, ніж півтори хвилини. Проте, за підсумками СД2 саме Льоб очолює загальний залік.

Не дивно, що третім на другому етапі був ще один раліст - Карлос Сайнс, який забезпечив для Peugeot подвійне потрапляння до Топ-3. Але якщо говорити про Топ-5, то тут за чисельністю перевага вже у Toyota: четвертим на СД2 став Жіньєль де Вільєр, а п'ятим - Хоан Нані Рома.

Поки що пілоти Mini не можуть втрутитися у боротьбу за перші місця. Сьогодні найкращим з них став Язід Аль-Раджі, який фінішував шостим, програвши п'ять хвилин Льобу, а Мікко Хірвонен був лише восьмим. Фінський пілот теж мав добре виступити на ралійній спецділянці, проте не судилося - він програв 8 хв 24 сек. Розділив цих пілотів Стефан Петрансель (Peugeot), чинний чемпіон "Дакара", який програв майже сім хвилин лідеру.