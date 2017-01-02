В Парагваї стартує знамените ралі "Дакар-2017"

2 січня стартує один з найпрестижніших ралі у світі авто і мото-спорту "Дакар-2017", повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому році гонка пройде по території трьох країн - Парагваю, Болівії і Аргентини.

За традицією, змагання відбуваються у чотирьох категоріях - авто, мото, квадроцикли й вантажівки.

Усього намічено 12 етапів, кожен з яких триватиме рівно 1 день. При цьому всі траси будуть по-своєму унікальні. Адже маршрути прокладені по місцевим пустелям, степам-пампасам і гірським плоскогір`ям.

Перелік етапів виглядає наступним чином: Асунсьйон – Ресистенсія (2 січня 2017); Ресистенсія – Сан-Мігель та Тукуман; Сан-Мігель та Тукуман – Сан-Сальвадор-де-Жужуй; Сан-Сальвадор-де-Жужуй – Тупіца; Тупіца – Оруро; Оруро – Ла-Пас; Ла-Пас (день відпочинку) Ла-Пас – Уюні; Уюні – Сальта; Сальта – Чилесіто; Чилесіто – Сан-Хуан; Сан-Хуан – Ріо-Куарто; Ріо-Куарто – Буенос-Айрес (14 січня 2017).