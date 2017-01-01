В новому році у "Формулі-1" буде більш розгорнутий пелотон - Ньюї

Голова технічного відділу Red Bull Racing вважає, що у новому сезоні розклад сил у Формулі 1 може суттєво змінитися, повідомляє Motorsport.

У новому сезоні у дію вступає новий регламент на аеродинаміку - багато фахівців вважають, що з 2017-го головним у сенсі досягнення успіху компонентом машини стане не мотор, як у попередніх трьох сезонах, а шасі.

Вважається, що така ситуація вигідна Red Bull, яка співпрацює зі знаменитим конструктором Едріаном Ньюі. Проте, сам Ньюі не вважає, що у 2017-му його підопічні неодмінно будуть головними фаворитами сезону.

Читайте такожПілот Ріккардо: в Red Bull впораються з моїм суперництвом з Ферстаппеном«Це [зміна регламенту] майже напевно означає, що пелотон стане більш розгорнутим, - цитує Ньюі Sky Sports. - Коли у регламент вносяться зміни, деякі команди «читають» їх краще за інших. Зазвичай великі команди, які мають серйозні ресурси, виконують завдання краще. Але останнього разу це було не так. У 2009-му краще всіх із новими правиламивпоралися Brawn і ми, а колишні фаворити Ferrari і McLaren мали проблеми".

"Коли змінюється регламент, ти маєш безліч ідей, які слід зіставити із загальним підходом до розробки машини. Так, ми входимо у категорію «великих» команд, але у нас немає ресурсів, щоб вивчати усі можливості одночасно. Кожній команді належить визначитися із тим, який шлях вона вважає правильним. Ми сподіваємося, що змогли уникнути помилок. При цьому не можна виключати, що хтось інший пішов більш вигідним шляхом», - зазначив Ньюї.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні-2016 з 11 команд повну перевагу мав Mersedes (765 балів). У Red Bull Racing 468 бали, Ferrari - 398, Force India - 173, Williams - 138. У решти шести команд з одиннадцяти (більше половини) - лише від 1 до 76 балів в підсумковій турнірній таблиці сезону.