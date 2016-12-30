Три роки після трагедії: на лікування Шумахера пішло 16 мільйонів євро

Відновлення семиразового чемпіона світу легенди Формули-1 Міхаеля Шумахера обходиться його родині дуже дорого, повідомляє SportArena з посиланням на The Sun.

Шумахер продовжує перебувати у своєму будинку в Женеві, Швейцарія. За його станом слідкують і намагаються проводити лікування відразу 15 лікарів. Головне завдання — видалення згустків крові, які утворилися в мозку.

Читайте такожСин Шумахера дебютує в "Формулі-3"За інформацією британського видання, на лікування гонщика його сім'я вже витратила близько близько 16-ти мільйонів євро. Таким чином, кожен тиждень лікування обходиться в 135 тисяч євро.

Варто відзначити, що раніше фінансовий стан Міхаеля Шумахера оцінювався сотнями мільйонів євро, а його дружина Корінна вже продала будинок гонщика в Норвегії та особистий літак.

Як повідомлялося, 29 грудня 2013 року Міхаель Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у французькому курорті Мерібелі.

Після цього 7-кратний чемпіон світу впав у кому. З тих пір в мережі не з'явилося жодної фотографії Шумахера, незважаючи на численні спроби папараці зробити фото легендарного гонщика. Крім того, близькі спортсмена зберігають мовчання і не діляться подробицями щодо його стану.