Син Шумахера націлений на титул чемпіона світу "Формули-1"

Син Міхаеля Шумахера Мік не приховує своєї націленості на титул чемпіона Формули-1 і планує поступово готувати себе до еліти світового автоспорту, повідомляє SportArena з посиланням на Bild.

«Як і кожен гонщик, я хочу стати чемпіоном світу у Формулі-1. Формула-3 – наступний крок для мене, і я не можу дочекатися старту. В цьому році переді мною стоїть складне завдання, але тести в останні кілька тижнів показали, що машина чудова, а я отримав велике задоволення від водіння. Формула-3 – це та категорія, через яку пройшли всі легенди», — сказав Шумахер-молодший.

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Мік Шумахер на старті своєї кар'єри виступав під прізвищем матері, але тепер вирішив ганятися під прізвищем свого батька.

«Навіть якщо мені буде приділятися багато уваги, я хочу брати участь в гонках, і це найголовніше», — підсумував німецький гонщик.

Мік Шумахер перед переходом у Формулу-3 ставав віце-чемпіоном німецької та італійської серій Ф-4, здобувши 10 перемог у перегонах.