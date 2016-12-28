Пілот Ріккардо: в Red Bull впораються з моїм суперництвом з Ферстаппеном

Даніель Ріккардо вважає, що його команда зможе втримати під контролем боротьбу між ним і його напарником Максом Ферстаппеном, повідомляє Motorsport.

Юний нідерландець приєднався до Red Bull на цьогорічному Гран Прі Іспанії після того, як його підвищили з Toro Rosso. Він виграв першу ж гонку в складі нової команди і став однією з зірок другої половини сезону. Але, незважаючи на наявність у Red Bull двох дуже конкурентоспроможних пілотів, Ріккардо вважає, що він і Ферстаппен досі могли впоратися з суперництвом між собою.

«Важко робити прогнози про те, що буде, або ні, але я вважаю, що цього року в нас були чесні битви, і одна з них – у Малайзії – вирішила долю перемоги. На мою думку, він дійсно добре ганяється», - відзначив Ріккардо в інтерв’ю Motorsport.com

Читайте такожАвстралієць Ріккардо визнаний найкращим гонщиком року за версією Autosport«Все залежить від того, як будуть розгортатися події далі, але думаю, що досі ми розумілися, як чоловіки. Між нами була повага. Кілька разів він мене бив, і я був, звичайно, засмучений, бо не люблю програвати. Але я визнав, що він їхав дуже добре і зробив те, що мав зробити. Думаю, якщо ми просто будемо розуміти й сприймати поразку і казати: «Він виконав кращу роботу цього дня», але потім витягти урок з цього і стати кращим – між нами все має бути гаразд. Ніколи не буває легко зазнати поразки, але я думаю, що все буде гаразд», продовжив пілот.

Австралієць відчуває, що Red Bull не потрібно жодних змін у своєму підході, доки вони з Ферстаппеном не врізаються один в одного.

«Досі в Red Bull добре з цим порались, як на мене. Якщо ми кваліфікувалися пліч-о-пліч, вони казали: «Просто будьте обережними в першому повороті, не зіпсуйте гонки один одному», але окрім цього нам дозволили боротися з усіх сил – тільки не вступати у контакт. Крім того, ми можемо захищатися й атакувати, як з будь-яким іншим суперником, але ми розуміємо, що, коли ми пошкодимо боліди один одного, то засмутимо шість-сім сотень людей, які працюють у команді. На мою думку, в Red Bull добре утримують баланс. Я ніколи не боявся боротися з Максом. Команда ніколи не казала: «Агов, хлопці, ви не можете робити того, не можете робити цього». Отже, думаю, що це був правильний підхід, і вони мають продовжувати таку політику».

Як повідомляв УНІАН, в сезоні-2016 Ріккардо посів 3-є місце, набравши 256 очок. Він став кращим пілотом після дуету "Мерседес" Ніко Росберг та Льюїс Хемілтон. Ферстапен посів 5-е місце у підсумковій таблиці - 204 бали.

У Кубку Конструкторів Red Bull (468) посів друге місце слідом за Mersedes (765), але випередив Ferrari (398).