Син Шумахера дебютує у "Формулі-3"

Наступний сезон Мік Шумахер проведе у європейській Формулі 3 у складі Prema Powerteam, повідомляє Motorsport.

17-річний син семиразового чемпіона світу Формули 1 перейде до Формули 3, де і проведе третій сезон у одномісних болідах.

«Формула 3 – ідеальний для мене крок, я з нетерпінням чекаю на новий сезон, щоб розпочати його, – сказав Шумахер. - Я також дуже радий залишитись із Prema, оскільки це професійна команда, де я можу багато-чому навчитись. Наступний сезон, безумовно буде складним, але тести, які ми проводили останні декілька тижнів, довели, що болід Ф3 просто чудовий у керуванні. Я не можу дочекатись початку сезону 2017 року».

У свій дебютний сезон у 2015 році у німецькій Формулі 4 Шумахер виграв одну гонку, а згодом перейшов до команди Prema, з якою одразу брав участь у двох чемпіонатах - німецький та італійській Ф4.

Цього року він в обох серіях став віце-чемпіоном. В Німеччині він програв австралійцю Джоуі Моусону, в Італії – аргентинцю Маркосу Зіберту, а загалом записав десять перемог на етапах на свій рахунок.

Шумахер доповнив склад пілотів Формули 3 у 2017 році у стайні Prema, яка вже підтвердила Каллума Ілотта і протеже Ferrari Гуань Ю Чжоу. Четверте місце, імовірно, займе протеже Honda Тадасуке Макіно. Prema досить відома на континентальній арені Формули 3. Італійська стайня впродовж шести останніх років не програвала у європейській Ф3 в обох заліках.