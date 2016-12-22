Обмеження бюджету в Формулі 1 не працюватиме - президент Ferrari

Президент Ferrari Серджіо Маркіонне вірить, що бюджетні обмеження не будуть працювати у Формулі 1, попри повідомлення про плани нового власника серії Liberty Media запровадити обмеження на витрати, повідомляє Motorsport.

Команди на зразок Ferrari та Red Bull відповіли загрозою піти з Формули 1 на спробу ввести ліміт витрат у розмірі 40 мільйонів фунтів у 2009 році.

Маркіонне, який підтримує обмеження витрат, вважає, що ліміт витрат у Формулі 1 ніколи не працюватиме. “Спроби, які були до цього часу, такі як обмеження вартості постачання силових установок та обмеження часу на роботу в аеродинамічній трубі, були неефективні, - сказав Маркіонне. -Реальність така, що Формула 1 — дуже дороге задоволення. Є заводські команди Renault та Mercedes, великі компанії, які можуть зосередитись на розробках в широкому сенсі і це стає небезпечним для кошторису. Я підтримую зменшення витрат, але все залежить від того, як ми будемо до цього пристосовуватись. І не вірю в те, що ліміт витрат працюватиме. Проблема в тому, що з обмеженнями ми прийдемо до того, що матимемо дуже обмежені можливості для роботи над тим, як зробити машину конкурентною”.

Маркіонне додав, що Ferrari, яка завжди мала чи не найбільші витрати серед усіх команд, нічого не заощадила в результаті нещодавніх заходів для зниження витрат.

“Коли я переглядав наші старі звіти про видатки за останні десять років і навіть більше, встановив, що у Ferrari ніколи не стримували себе, коли мова йшла про витрати, - сказав він. А потім я не знаю, чи добре використовували бюджет, чи ні. Попри усі спроби FIA обмежити витрати, команди знаходили інші можливості для витрат".

"Це стара проблема для всіх, хто намагається ввести обмеження на розробку машини: якщо якась можливість відкрита, то всі витрати спрямовуються на неї. Якщо поглянути на останні чотири-п’ять років — ми не заощадили жодного євро. Ми просто перенаправили наші витрати на інші статті. В принципі, це чесно, але тоді ефект ніколи не дасть відповідного результату”, - додав керівник італійської команди.