Формула-1. Бразильський гонщик Масса погодився відновити кар'єру в "Вільямс"

Бразильський гонщик Феліпе Масса погодився відновити кар'єру у Формулі-1 і повернутися в команду "Вільямс", за яку він виступав останні три роки. Про це повідомляє Motorsport.

Раніше 35-річний Масса оголосив про закінчення кар'єри, а "Вільямс" вирішив замінити його на 18-річного Ленса Стролла. Однак після того, як іншим пілотом "Вільямс" фіном Вальттері Боттасом зацікавилися в команді "Мерседес", британська команда попросила Массу повернутися в Ф-1.

Сам Масса на даний момент не підтверджує своє повернення і закликає дочекатися офіційної інформації з цього приводу.

Нагадаємо, по закінченню минулого сезону пілот "Мерседеса" Ніко Росберг, який вперше став чемпіоном світу, несподівано оголосив про завершення гоночної кар'єри. Одним з кандидатів на його заміну керівництво німецької команди бачить у Вальттері Боттасі. Очікується, що про перехід фінна буде оголошено наприкінці січня.