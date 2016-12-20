Керівник "Феррарі": Феттелю потрібна чемпіонська машина
Мауріціо Аррівабене запевнив, що Себастьян Феттель має величезну мотивацію щодо наступного року та команда зробить все, аби надати йому переможний болід.
Себастьян Феттеля та Кімі Райкконен залишаться парою пілотів для команди з Маранелло в 2017 році. Проте в Ferrari добре знають, що задля того, аби провідні гонщики хотіли підписувати контракти й надалі потрібно створювати конкурентоспроможні боліди, повідомляє Motorsport.
Чутки про зацікавленість Феттелем іншими командами, в тому числі Mercedes, відображені в словах, що лунали на різдвяній зустрічі топ-менеджерів Ferrari, в яких було зазначено про вмотивованість Феттеля...
Читайте такожФормула-1. Феттель не збирається змінювати "Феррарі" на "Мерседес""Вчора Себастьян приїздив в Маранелло, - підтвердив Мауріціо Аррівабене. – Він старанно відпрацював на симуляторі і провів багато часу з командою. Якби він був не мотивований, я думаю, що він би вів себе по-іншому. Ми знаємо, що гонщик його гатунку заслуговує належного боліду, і в 2016 році в деяких гонках він його мав, хоча іноді ми мали труднощі в забезпеченні цього. Він - чотириразовий чемпіон світу, і він довів це у останній гонці в Абу-Дабі; коли справа дійшла до бійки, він показав, що більш ніж готовий".
Президент Ferrari Серджіо Маркіонне теж знайшов слова підтримки в адресу Феттеля, підтвердивши, що плани на 2018 рік поки знаходиться ще не затверджені.
"На даний момент ми нічого не вирішили на 2018, - підтвердив Маркіонне. - Себастьян мав важкий рік, тому що машина не була відповідала його очікуванням. Його виступи не відображають його якостей гонщика, але я сподіваюся, що в 2017 році ми зможемо вирішити всі проблеми."