Керівник "Феррарі": Феттелю потрібна чемпіонська машина

Себастьян Феттеля та Кімі Райкконен залишаться парою пілотів для команди з Маранелло в 2017 році. Проте в Ferrari добре знають, що задля того, аби провідні гонщики хотіли підписувати контракти й надалі потрібно створювати конкурентоспроможні боліди, повідомляє Motorsport.

Чутки про зацікавленість Феттелем іншими командами, в тому числі Mercedes, відображені в словах, що лунали на різдвяній зустрічі топ-менеджерів Ferrari, в яких було зазначено про вмотивованість Феттеля...

Читайте такожФормула-1. Феттель не збирається змінювати "Феррарі" на "Мерседес""Вчора Себастьян приїздив в Маранелло, - підтвердив Мауріціо Аррівабене. – Він старанно відпрацював на симуляторі і провів багато часу з командою. Якби він був не мотивований, я думаю, що він би вів себе по-іншому. Ми знаємо, що гонщик його гатунку заслуговує належного боліду, і в 2016 році в деяких гонках він його мав, хоча іноді ми мали труднощі в забезпеченні цього. Він - чотириразовий чемпіон світу, і він довів це у останній гонці в Абу-Дабі; коли справа дійшла до бійки, він показав, що більш ніж готовий".

Президент Ferrari Серджіо Маркіонне теж знайшов слова підтримки в адресу Феттеля, підтвердивши, що плани на 2018 рік поки знаходиться ще не затверджені.

"На даний момент ми нічого не вирішили на 2018, - підтвердив Маркіонне. - Себастьян мав важкий рік, тому що машина не була відповідала його очікуванням. Його виступи не відображають його якостей гонщика, але я сподіваюся, що в 2017 році ми зможемо вирішити всі проблеми."