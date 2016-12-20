Формула-1. Пошуки заміни Росбергу в "Мерседес" можуть затягнутися до кінця січня

Вибір нового пілота команди Формули-1 "Мерседес" можуть затягнутися до кінця січня 2017 року. Про це в коментарі Speedweek заявив невиконавчий директор "Мерседес" Нікі Лауда, повідомляє "Чемпіонат".

За його словами, керівництво німецької "стайні" обирає між двох гонщиків - німцем Паскалем Верляйном і фіном Вальттері Боттасом.

"Вибір нового пілота може затягнутися до кінця січня, поки ми не вирішимо, яким шляхом йти. Ми сподівалися зробити все раніше, але поки не можемо прийняти рішення. Переговори йдуть важко. В цілому у нас всього два варіанти: молодий хлопець, такий як Верляйн, або досвідчений гонщик, як Боттас. Але ми ще далекі від прийняття рішення", - сказав Лауда.

Нагадаємо, по закінченню минулого сезону пілот "Мерседеса" Ніко Росберг, який вперше став чемпіоном світу, несподівано оголосив про закінчення гоночної кар'єри.