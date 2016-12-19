Нові власники Формули-1 бажають обмежити бюджети команд

Компанія Liberty Media, яка найближчим часом має стати найбільшим акціонером Формули-1, почали розробку плану щодо введення обмеження бюджетів команд чемпіонату. Про це повідомляє Motorsport.com.

"Немає сенсу в тому, що команди витрачають по 400 мільйонів фунтів на рік. Ці витрати не несуть абсолютно нічого позитивного для фанатів. Це просто безглузді витрати на розвиток технологій", - заявило в інтерв'ю газеті The Telegraph неназване джерело, близьке до керівництва Liberty Media.

"Більш того, подібна система створила класову нерівність між колективами. Нам потрібно добитися того, щоб у аутсайдерів теж з'явилася можливість перемагати", - підкреслило джерело.

Читайте також"Дайте людям трохи шоу-бізнесу": як Формула-1 намагається подолати власний кризаВ 2009 році глава Міжнародної федерації автоспорту (FIA) Макс Мослі вже пропонував ввести обмеження бюджетів команд Формули-1. Однак тоді топ-команди гоночної серії відмовилися від цієї реформи, пригрозивши залишити Ф-1.

Тепер нові власники Формули-1 спробують домогтися підтримки у команд і створити ситуацію, при якій великі команди не шукали б шляхи обходу правил.