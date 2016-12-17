Сім'я легендарного автогонщика Шумахера запустила новий некомерційний проект

Сім'я великого німецького автогонщика Міхаеля Шумахера оголосила про запуск проекту Keep Fighting, некомерційної організації, на створення якої надихнули кар'єрні досягнення гонщика, повідомляє Motorsport.

Напередодні третьої річниці падіння Шумахера на гірських лижах, яке сталося 29 грудня 2013 року і викликало важку травму голови гонщика, було оголошено про запуск цього некомерційного проекту.

Менеджер Шумахера Сабіне Кем сказала: «Це перший крок на шляху, який, як ми сподіваємося, дозволить робити добро у майбутньому. Мета створення проекту Keep Fighting - поширити віру у те, що здаватися не можна ні за яких обставин. Це справедливо не тільки у світі автогонок. У такий спосіб ми сподіваємося, що жахлива подія, яка зачепила родину Шумахера, матиме не лише негативні наслідки, а й позитивні».

Дружина Міхаеля Корінна додала: «Ми хотіли б порадити усім ніколи не здаватися».

Також було сказано, що цей проект є «ще одним знаком поваги і подяки усім уболівальникам Міхаеля».

Міхаель Шумахер - найуспішніший пілот у історії Формули 1. Він виграв 91 Гран Прі та сім разів ставав чемпіоном світу