Український архітектор розробив проект траси Формули-1 у Львові

Український конструктор Іван Вішчук завершив розробку проекту траси автодрому для міжнародних змагань у Львові, повідомляє Motorsport.

Вішчук захистив проект автодрому, який може бути побудований у Львові, та відповідає всім міжнародним стандартам.

Стандартна довжина треку дорівнює 5,51 км, перепад рельєфу сягає 20-25 метрів, місткість - 65-70 тис. глядачів, паркінг на 16 тис. автомобілів.

Як повідомлялося раніше, перші змагання рівня Формули-1 у Львові відбулися 86 років тому - 8 вересня 1930 року.