Український архітектор розробив проект траси Формули-1 у Львові

14:15, 16 грудня 2016
Мотор
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Проект передбачає, що майбутні Гран-прі у Львові зможуть відвідати 65-70 тисяч глядачів. 

Схема майбутнього автодрому у Львові / motorsport.com

Український конструктор Іван Вішчук завершив розробку проекту траси автодрому для міжнародних змагань у Львові, повідомляє Motorsport.

Вішчук захистив проект автодрому, який може бути побудований у Львові, та відповідає всім міжнародним стандартам.

Стандартна довжина треку дорівнює 5,51 км, перепад рельєфу сягає 20-25 метрів, місткість - 65-70 тис. глядачів, паркінг на 16 тис. автомобілів.

Як повідомлялося раніше, перші змагання рівня Формули-1 у Львові відбулися 86 років тому - 8 вересня 1930 року.

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