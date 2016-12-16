Український архітектор розробив проект траси Формули-1 у Львові
14:15, 16 грудня 2016Мотор
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Проект передбачає, що майбутні Гран-прі у Львові зможуть відвідати 65-70 тисяч глядачів.
Схема майбутнього автодрому у Львові / motorsport.com
Український конструктор Іван Вішчук завершив розробку проекту траси автодрому для міжнародних змагань у Львові, повідомляє Motorsport.
Вішчук захистив проект автодрому, який може бути побудований у Львові, та відповідає всім міжнародним стандартам.
Стандартна довжина треку дорівнює 5,51 км, перепад рельєфу сягає 20-25 метрів, місткість - 65-70 тис. глядачів, паркінг на 16 тис. автомобілів.
Як повідомлялося раніше, перші змагання рівня Формули-1 у Львові відбулися 86 років тому - 8 вересня 1930 року.
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