Формула-1: Williams може відпустити Боттаса в Mercedes

Не дивлячись на контракт фінського гонщика з командою Williams, Клер Вільямс підтвердила, що Валттері Боттасу може бути дозволено приєднатися до Mercedes за умови, якщо команді буде знайдена рівноцінна заміна на сезон 2017 року, повідомляє Motorsport.

Таке визнання інтересів з боку Mercedes і припущення можливості укладання угоди Клер Вільямс зробила після того, як зі Штутгарту прийшли новини, що оголошення про заміну чемпіона Ф1 Ніко Росберга буде зроблено не раніше 3 січня.

Цікаво, що таке припущення також йде врозріз з думкою технічного директора Williams Пета Сімондса, який наполягає, що "наявність Боттаса буде вирішальною" для планів команди в 2017 році.

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Після оголошення про завершення кар’єри Ніко Росбергом 2 грудня, Валттері Боттас не одразу став претендентом на заміну німця.

Команда Mercedes перевірила багато кандидатур в напарники Льюісу Хемілтону на 2017 рік, проте в підсумку, здається, залишилось дві можливості – нинішній гонщик команди Williams, або гонщик молодіжної програми Mercedes та цьогорічний пілот Manor Паскаль Верляйн.

Слід зазначити, що менеджером кар’єри Боттаса є компанія, якою володіє керівник команди Mercedes Тото Вольфф, і саме це може надати йому перевагу перед іншими кандидатами.

"Я дуже рада дізнатися, що така команда, як Mercedes, вважає Валттері потенційною заміною Ніко," - сказала Клер Вільямс для BBC Sport.