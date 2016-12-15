Пілот Формули-1 Ферстаппен прагне перейти до Ferrari у 2020 році

Нідерландець наразі став одним з найжаданіших гонщиків Формули 1. В Red Bull прив’язали талановитого пілота до себе контрактом на кілька років і, безумовно, будують команду навколо нього, повідомляє Motorsport.

Угода Ферстаппена з Red Bull розрахована на період до кінця 2019 року, і пілот не має наміру розривати контракт, сподіваючись за цей час виграти один або навіть кілька чемпіонських титули.

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Проте, після цього може повторитися сценарій Себастьяна Феттеля, котрий після чотирьох поспіль перемог у чемпіонаті зрештою вирішив перейти до Ferrari. Однак, Ферстаппен не хоче потрапити у пастку, в якій опинився німець, що став заручником поганої форми італійських болідів. За інформацією джерел, Макс погодиться на перехід до Скудерії, тільки якщо вона буде здатна змагатися за перемоги.

Саме тому Ферстаппен не залишає варіанту залишитись у Red Bull після 2019 року, щоб мати змогу боротися з чемпіонство, хоча й визнає, що його справжньою мрією, як і багатьох інших гонщиків, є Ferrari.

«Кожен пілот Формули 1 мріє опинитись у Ferrari», - зазначив він.

Угоди з діючими пілотами Скудерії закінчуються наприкінці наступного року, і немає ніякої гарантії, що Феттель і Райкконен залишаться. Насправді, німецька преса повідомляє, що Себастьян хоче перейти у 2018 році до Mercedes, особливо, якщо в Ferrari знову зроблять слабку машину.