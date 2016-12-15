"Мерседес" оголосить ім'я наступника Росберга після нового року

Машина Росберга поки залишається вакантною / Reuters

Менеджмент "Мерседеса" підтвердив, що до кінця цього року прізвище нового напарника для Льюїса Хемілтона названо не буде, а визначеність у цьому питанні настане в січні, повідомляє SportArena.

Керівництво команди повернеться з відпустки і тільки після цього продовжить займатися пошуками нового пілота на заміну Ніко Росбергу, який завершив кар'єру.

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Очікувалося, що Мерседес спробує швидко залагодити це питання, але тепер в команді вирішили не поспішати.

Головними претендентами називають Валттері Боттаса з Вільямса і Паскаля Верляйна, який не має контракту і залишається в підвішеному стані.

Як повідомляв УНІАН, Росберг оголосив про закінчення кар'єри через кілька днів після закінчення останнього Гран-прі сезону-2016, за підсумками якого він став чемпіоном світу.