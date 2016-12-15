Австралієць Ріккардо визнаний найкращим гонщиком року за версією Autosport

Австралійський пілот команди Формули-1 "Ред Булл" Даніель Ріккардо визнаний найкращим автогонщиком 2016 року за версією авторитетного британського журналу Autosport.

До Топ-10 рейтингу увійшли шість представників Формули-1. Місця в трійці посіли гонщик "Мерседес" Льюїс Хемілтон і другий пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Чемпіон Формули-1 Ніко Росберг посів п'яте місце, Фернандо Алонсо з "Макларен" - шосте, Карлос Сайнс з "Торо Россо" - десяте.

Переможець найпрестижнішої ралійної серії WRC Себастьян Ожьє потрапив на четверте місце рейтингу, чемпіон Формули-Е Себастьєн Буемі - на сьоме, а чемпіон IndyCar Сімон Пажено - на дев'яте.

Нагадаємо, Даніель Ріккардо посів третє місце за підсумками минулого сезону у Формулі-1.