Австралієць Ріккардо визнаний найкращим гонщиком року за версією Autosport
Гонщик "Ред Булл" обійшов у рейтингу чемпіонів всіх найпрестижніших гоночних серій.
Австралійський пілот команди Формули-1 "Ред Булл" Даніель Ріккардо визнаний найкращим автогонщиком 2016 року за версією авторитетного британського журналу Autosport.
До Топ-10 рейтингу увійшли шість представників Формули-1. Місця в трійці посіли гонщик "Мерседес" Льюїс Хемілтон і другий пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Чемпіон Формули-1 Ніко Росберг посів п'яте місце, Фернандо Алонсо з "Макларен" - шосте, Карлос Сайнс з "Торо Россо" - десяте.
Переможець найпрестижнішої ралійної серії WRC Себастьян Ожьє потрапив на четверте місце рейтингу, чемпіон Формули-Е Себастьєн Буемі - на сьоме, а чемпіон IndyCar Сімон Пажено - на дев'яте.
Нагадаємо, Даніель Ріккардо посів третє місце за підсумками минулого сезону у Формулі-1.