"Хонда" хоче поставляти мотори кільком командам Формули-1

Японський виробник моторів Хонда націлюється на співпрацю хоча б з двома учасниками Формули-1, повідомляє SportArena.

Зараз Хонда поставляє двигуни тільки Макларен, однак з 2018 року мотористи хотіли б почати співпрацю ще з однією командою чемпіонату.

Щоправда, для цього вже на старті сезону-2017 Хонді потрібно продемонструвати вагомий прогрес, щоб ті, хто зараз використовує двигуни Мерседеса або Феррарі, захотіли перейти на силові установки Хонди.

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«Ми обговорюємо можливість постачати свої двигуни, але ніяких конкретних переговорів поки немає. Є лише формальний інтерес деяких команд, так як ніхто не прагне змінювати мотори Мерседеса на мотори Хонди».

«Так що нам потрібно буде показати рівень нашої продукції у новому сезоні, інакше ніхто не захоче використовувати наші двигуни», — розповів Юсуке Хасегава, глава спортивного підрозділу Хонди.

У сезоні-2015 Макларен з двигунами Хонди був головним аутсайдером чемпіонату, проте в 2016 році японський виробник зумів домогтися певного прогресу своїх моторів.