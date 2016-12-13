Новий регламент підвищить видовищність Ф1 - Хорнер

На думку боса Red Bull Крістіана Хорнера, Формула 1 відчайдушно потребує щільного суперництва серед лідерів у 2017 році, після трьох років поспіль домінування Mercedes, повідомляє Motorsport.

Деякі у Формулі 1 – включаючи боса Mercedes Тото Вольфа – вважають, що збереження поточних правил призвело б до зближення рівня команд і моторів. Однак Хорнер підтримує зміни регламенту в 2017 році.

«Я вважаю, що зміни правил трохи перетрясуть сформований порядок речей, – зазначив він. – Впевнений, що Тото хотів би "заморозити" машини на наступні п'ять років. Але, думаю, зміни створюють хорошу можливість для нас. Вважаю, що у нас сильна команда, сильна пара пілотів і є все необхідне, аби разом сильно провести наступний рік – і сподіваюся, по-справжньому ліквідувати відрив, який призвів до домінування Mercedes».

Однак, на думку Хорнера, новий технічний регламент призведе до збільшення відриву між окремими гонщиками.

«Машини будуть більш вимогливі до пілотів фізично, стануть великим викликом для них, – зауважив бос Red Bull. – Тому ми побачимо більше відмінностей у пілотів, ніж зараз. Хоробрі гонщики, звичайно, будуть винагороджені. І видовище стане більш захоплюючим, тому що машини будуть чудово виглядати з тією швидкістю в поворотах, яку вони зможуть розвинути».

В епоху гібридних двигунів бій за титул вели тільки Льюїс Хемілтон і Ніко Росберг, а Mercedes беззастережно домінувала в Кубку конструкторів. У 2014 році Mercedes виграла командний трофей за три гонки до фінішу, а в 2015 і 2016-му – за чотири.

До цього у Формулі 1 була епоха домінування Red Bull, однак Хорнер вважає, що в 2010-2013 роках було набагато більше конкуренції.

«Ніхто не насолоджується серіалом з перемог, – сказав Хорнер. – Нам це ставили в провину під час нашого чотирирічного циклу. Але в одному з цих сезонів було сім різних переможців у семи перших гонках. Два з цих чемпіонатів вирішувалися на останніх Гран Прі.

Завжди був бій з Ferrari, або McLaren, або Mercedes ближче до кінця року. Було набагато більше конкуренції. На мій погляд, Ф1 відчайдушно потребує реформи. Потрібно, щоб три команди і шість пілотів приїжджали на Гран Прі, маючи шанси перемогти».