ЗМІ показали, якими будуть боліди Формули-1 в 2030 році

Видання Motorsport.com представило свою версію концептів болідів Формули-1, на яких їздитимуть гонщики в 2030 році.

В якості прикладу використане забарвлення болідів команд "Торо Россо" і "Макларен".

Зазначається, що з наступного сезону в силу вступає новий регламент болідів Ф-1, який дещо змінить вигляд машин.