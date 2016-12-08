ЗМІ показали, якими будуть боліди Формули-1 в 2030 році
16:13, 08 грудня 2016Мотор
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Видання Motorsport.com пофантазувало на тему болідів майбутнього.
"Торо Россо" 2030 року може виглядати таким чином / motorsport.com
Видання Motorsport.com представило свою версію концептів болідів Формули-1, на яких їздитимуть гонщики в 2030 році.
В якості прикладу використане забарвлення болідів команд "Торо Россо" і "Макларен".
Зазначається, що з наступного сезону в силу вступає новий регламент болідів Ф-1, який дещо змінить вигляд машин.
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