Команда Формули-1 "Мерседес" продовжує шукати заміну Росбергу: окреслено коло претендентів

Команда Формули-1 "Мерседес" продовжує шукати заміну німецькому гонщику Ніко Росбергу, який кілька днів тому несподівано вирішив покинути Ф-1 в статусі діючого чемпіона світу.

Букмекери, як і раніше, вважають фаворитом на місце Росберга іншого німецького гонщика Паскаля Верляйна, який провів минулий сезон у скромній команді "Манор". На даний момент компанія Unibet приймає ставки на те, що він стане в наступному сезоні напарником Льюїса Хемілтона з коефіцієнтом 1,7.

Читайте такожФормула-1. Феттель не збирається міняти "Феррарі" на "Мерседес"Також кандидатом на місці другого пілота німецької команди може виступити француз Естебан Окон, який, як і Верляйн, протягом кар'єри гонщика користувався підтримкою "Мерседес".

Разом з тим, на думку видання f1i.com крім Верляйна "Мерседес" має розглянути кандидатуру Дженсона Баттона. Перевагою 36-річного британця, який два тижні тому оголосив про завершення кар'єри гонщика, є успішний досвід роботи з персоналом команди "Мерседес" - в 2009 році Баттон разом з цими працівниками представляв у Формулі-1 команду "Брон" і став чемпіоном світу.

Як повідомляє іспанське видання Marca, "Мерседес" всерйоз бажає підписати контракт з дворазовим чемпіоном світу Фернандо Алонсо. Іспанський гонщик має діючий контракт з "Макларен", але за інформацією видання Marca, "Мерседес" готовий заплатити британській команді 20 мільйонів євро за дострокове розірвання цього документа.

Більш дешевим варіантом для "Мерседес" може бути підписання контракту з фінським пілотом "Вільямс" Вальттері Боттасом. Принаймні, фінське видання llta-Sanomat вірить в те, що Боттас може стати пілотом німецької команди, оскільки директор "Мерседес" Тото Вольфф входить до складу акціонерів компанії, яка з 2008 року займається кар'єрою Вальттері.

Нагадаємо, раніше в "Мерседес" заявляли про бажання визначитися з другим пілотом команди до кінця 2016 року.