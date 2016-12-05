Формула-1. Феттель не збирається змінювати "Феррарі" на "Мерседес"

Німецький гонщик команди Формули-1 "Феррарі" Себастьян Феттель не збирається переходити в "Мерседес". Про це пілот повідомив у коментарі Reuters.

Раніше директор "Мерседес" Тото Вольф заявив, що вакантне місце в команді висловили бажання зайняти майже всі гонщики Формули-1, за винятком фіна Кімі Райкконена з "Феррарі" та росіянина Данила Квята з "Торо Россо".

У зв'язку з цим, ЗМІ стали вважати, що "Мерседес" може спробувати підписати контракт з Феттелем, який є чотириразовим чемпіоном світу (2010-2013).

"Думаю, не секрет, що у мене і у Кімі [Райкконена] є контракт на наступний рік. Так що, все має бути ясно", - заявив Феттель.

"Я поняття не маю, який план у "Мерседес", але ми будемо займатися своїми справами в 2017 році. Регламент змінюється, тому зараз ми будемо дуже зайняті. Ми налаштовані оптимістично з приводу 2017-го, - сказав гонщик "Феррарі".

Нагадаємо, минулого тижня чинний чемпіон світу у складі "Мерседеса" Ніко Росберг несподівано оголосив про закінчення кар'єри гонщика Формули-1. У німецькій команді сподіваються знайти йому заміну до кінця року.

Букмекери вважають фаворитом на вакантне місце в команді 22-річного німця Паскаля Верляйна, який давно отримує в автоспорті підтримку від "Мерседес". У минулому сезоні Верляйн дебютував у Формулі-1 і провів сезон у складі команди-аутсайдера чемпіонату "Манор".