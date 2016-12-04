Гонщики Формули-1 вишикувалися в чергу на вакантне місце пілота "Мерседес"

Низка гонщиків Формули-1 звернулися до "Мерседес" з пропозицією зайняти місце другого пілота команди, яке звільнилося після того як чинний чемпіон світу Ніко Росберг несподівано завершив кар'єру в Ф-1. Про це заявив на зустрічі з працівниками компанії директор "Мерседес" Тото Вольфф, повідомляє Motorsport.

"Дзвонили гонщики, у яких є контракти. Не зверталися до мене лише двоє: Даніїл Квят (пілот "Торо Россо" - ред.) та Кімі Райкконен (пілот "Феррарі" - ред.). А все решта вже дзвонили, включаючи Пастора Мальдонадо. Загалом, всі хочуть сісти за кермо швидкої машини "Мерседес", - сказав Вольфф.

"Коли у нас виступали Ніко [Росберг] і Льюїс [Хемілтон], це була відмінна комбінація, адже дуже важливо, щоб в команді був баланс. Так, у нас є молоді гонщики, у яких є досвід пілотування нашої машини, ми це розуміємо. Але, зрозуміло, варіантів безліч. Зверталися до нас і гонщики, які нам підходять. Зараз ми займаємося тим, що з'ясовуємо їх контрактну ситуацію, і найближчим часом приймемо рішення", - додав функціонер.

При цьому, видання Bild am Sonntag повідомляє, що фаворитом на місце Росберга в "Мерседес" є дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо, який останні кілька років виступав в "Макларен".

Нагадаємо, в п'ятницю Ніко Росберг оголосив про завершення кар'єри у Формулі-1. Лише тиждень тому він вперше став чемпіоном найпрестижнішій гоночної серії світу.