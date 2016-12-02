Чемпіон Формули-1 Росберг завершив кар'єру

Чемпіон світу з автоспорту німець Ніко Росберг заявив, що він покидає Формулу-1, повідомляє BBC.

31-річний німець виграв свій перший титул чемпіона світу у неділю, перемігши товариша по команді Mercedes Льюїса Хемілтона.

Росберг зайняв друге місце у фінальній гонці в Абу-Дабі, чого йому вистачило для загального успіху в змаганнях за підсумками сезону.

"Я перебуваю на вершині, на піку кар'єри, це прекрасне почуття і самий гарний момент для того, аби піти", - зазначив Росберг на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Росберг виграв 9 з 21 Гран Прі Формули-1 в нинішньому сезоні, випередивши триразового чемпіона Хемілтона в загальному заліку на п'ять очок.