Росберг отримав чемпіонський кубок Формули 1 (відео)

Новоспечений чемпіон світу Ніко Росберг отримав чемпіонський кубок (точніше, його копію) на базі Mercedes AMG F1.

У вітальному відео, опублікованому Mercedes на YouTube, Ніко ще раз подякував всім співробітникам команди, які допомогли здійснитися його дитячій мрії, підкреслив, що для нього це дуже емоційний момент і в жарт обурився, що отримав лише копію трофею.

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Справжня нагорода буде вручена пілотові сьогодні ввечері на урочистій церемонії FIA у Відні.

Росберг також подякував Льюїсу Хемілтону за привітання з чемпіонством. Вчора британець виклав у соціальні мережі своє фото з Ніко часів спільних виступів в картингу, супроводивши його підписом, що Росберг повністю заслужив титул.

"Дякую за ці слова. Просто неймовірно, що те, про що ми говорили тієї ночі на канікулах в Греції, втілилося в життя", – написав триразовий чемпіон.