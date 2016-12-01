Аварії Формули-1 сезону-2016 об'єднали в одне відео

YouTube-канал hutterjoel опублікував відео, в якому, як стверджується, зібрані всі аварії Формули-1 сезону 2016 року, повідомляє Motor.

Ролик тривалістю більше 12 хвилин містить моменти зіткнень болідів між собою і просто помилки пілотів, які спровокували сходження з траси.

Сезон 2016 року завершився наприкінці листопада гонкою в Абу-Дабі. Гран-прі виграв Льюіс Хемілтон, однак чемпіонський титул дістався іншому пілоту Mercedes-AMG — Ніко Росбергу. Очок за фініш на другому місці йому вистачило, щоб випередити Хемілтона в особистому заліку (на п'ять очок). Команда Mercedes-AMG також стала переможцем Кубка конструкторів. Це сталося достроково, після Гран-прі Японії.

У сезоні, що завершився у Формулі-1 був 21 етап.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна автомобільна федерація (FIA) вже опублікувала остаточну версію календаря Формули-1 2017 року. Список складається з двадцяти Гран-прі і в ньому більше немає німецького етапу. Розпочнеться сезон 26 березня з гонки в Австралії.