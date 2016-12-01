FIA затвердила календар чемпіонату Формули-1 на 2017 рік - на одну гонку менше

На засіданні міжнародної ради з автоспорту у Відні було затверджено календар Формули 1 2017 року. Він складається з 20 етапів – на один менше, ніж в 2016 році, повідомляє Motorsport.

Сезон розпочнеться 26 березня в Австралії і закінчиться 26 листопада в Абу-Дабі.

Серед основних змін – зрушений з 18 на 25 червня Гран Прі Європи, щоб не повторити перетин уїк-енду з марафоном "24 години Ле-Мана", як це сталося в 2016 році.

Гран Прі Великобританії зміщений з 9 на 16 липня – в цей уїк-енд буде проводитись гонка Формули Е в Нью-Йорку.

У попередньому календарі фінальні азіатські етапи йшли в порядку Малайзія-Сінгапур Японія, але тепер Сінгапур значиться в цій серії першим.

Затвердження календаря формально підтвердило відмову від проведення Гран Прі Німеччини, організатори якого повідомляли про це раніше.

Всього в 2017 році буде п'ять випадків, коли два етапи проводяться без тижневої перерви – у 2016-му таких випадків було сім.

Оновлений календар 2017 року

26 березня Гран При Австралії Мельбурн

9 квітня Гран Прі Китаю Шанхай

16 квітня Гран Прі Бахрейну Сахір

30 квітня Гран Прі Росії Сочі

14 травня Гран Прі Іспанії Барселона

28 травня Гран Прі Монако Монте-Карло

11 червня Гран Прі Канади (Монреаль

25 червня Гран При Азербайджану Баку

9 липня Гран Прі Австрії Red Bull Ринг

16 липня Гран При Великобританії Сільверстоун

30 липня Гран Прі Угорщини Хунгарорінг

27 серпня Гран Прі Бельгії в Спа-Франкоршам

3 вересня Гран Прі Італії, Монца

17 вересня Гран Прі Сінгапуру Марина-Бей

1 жовтня Гран При Малайзії Сепанг

8 жовтня Гран Прі Японії Сузука

22 жовтня Гран Прі США Остін

29 жовтня Гран Прі Мексики Мехіко

12 листопада Гран Прі Бразилії Інтерлагос

26 листопада Гран Прі Абу-Дабі, Яс-Маріна