FIA затвердила календар чемпіонату Формули-1 на 2017 рік - на одну гонку менше
В наступному році чемпіонат світу буде складатися з 20 гонок
На засіданні міжнародної ради з автоспорту у Відні було затверджено календар Формули 1 2017 року. Він складається з 20 етапів – на один менше, ніж в 2016 році, повідомляє Motorsport.
Сезон розпочнеться 26 березня в Австралії і закінчиться 26 листопада в Абу-Дабі.
Серед основних змін – зрушений з 18 на 25 червня Гран Прі Європи, щоб не повторити перетин уїк-енду з марафоном "24 години Ле-Мана", як це сталося в 2016 році.
Гран Прі Великобританії зміщений з 9 на 16 липня – в цей уїк-енд буде проводитись гонка Формули Е в Нью-Йорку.
У попередньому календарі фінальні азіатські етапи йшли в порядку Малайзія-Сінгапур Японія, але тепер Сінгапур значиться в цій серії першим.
Затвердження календаря формально підтвердило відмову від проведення Гран Прі Німеччини, організатори якого повідомляли про це раніше.
Всього в 2017 році буде п'ять випадків, коли два етапи проводяться без тижневої перерви – у 2016-му таких випадків було сім.
Оновлений календар 2017 року
26 березня Гран При Австралії Мельбурн
9 квітня Гран Прі Китаю Шанхай
16 квітня Гран Прі Бахрейну Сахір
30 квітня Гран Прі Росії Сочі
14 травня Гран Прі Іспанії Барселона
28 травня Гран Прі Монако Монте-Карло
11 червня Гран Прі Канади (Монреаль
25 червня Гран При Азербайджану Баку
9 липня Гран Прі Австрії Red Bull Ринг
16 липня Гран При Великобританії Сільверстоун
30 липня Гран Прі Угорщини Хунгарорінг
27 серпня Гран Прі Бельгії в Спа-Франкоршам
3 вересня Гран Прі Італії, Монца
17 вересня Гран Прі Сінгапуру Марина-Бей
1 жовтня Гран При Малайзії Сепанг
8 жовтня Гран Прі Японії Сузука
22 жовтня Гран Прі США Остін
29 жовтня Гран Прі Мексики Мехіко
12 листопада Гран Прі Бразилії Інтерлагос
26 листопада Гран Прі Абу-Дабі, Яс-Маріна