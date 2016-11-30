Триразовий чемпіон "Формули-1" Хемілтон перервав тести через погане самопочуття

Британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон змушений був відмовитися від випробувань нових шин Pirelli на автодромі "Яс-Марін" за станом здоров'я, повідомляє Motorsport.

Хемілтон приєднався до тестів шин Pirelli для сезону-2017 в останній момент. Його участь спочатку не планувалася, а в кокпіті Mercedes повинен був працювати тільки Паскаль Верляйн.

Pirelli оголосила про участь триразового чемпіона світу у вівторок вранці. Хемілтон повинен був працювати в ранковій сесії, а Верляйн – замінити його у другій половині дня. Однак заміна сталася раніше, оскільки британець відчув себе недобре вже після декількох кіл.

Це завершальні тести Pirelli, на яких італійський виробник отримає дані про більш широких шини, які будуть ставити на машини Ф1 в наступному році.

Як повідомляв УНІАН, Хемілтон в неділю виграв в Абу-Дабі фінальну гонку сезону Ф1, але програв бій за чемпіонство своєму напарникові Ніко Росбергу.