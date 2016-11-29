Формула-1. "Макларен" прагне зберегти в команді знаменитого іспанського гонщика Алонсо

Команда Формули-1 "Макларен" бажає продовжити співпрацю з іспанським гонщиком Фернандо Алонсо. Про це у коментарі BBC повідомив новий директор "Макларена" Йос Капіто.

"Якщо болід і двигун будуть конкурентноздатні, і Алонсо сподобаються нові правила, я не бачу причин, з яких він би не захотів залишитися в "Макларені". Фернандо є для "Макларена" дуже цінним активом, і ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти його в команді", - сказав Капито.

Він також додав, що в наступному сезоні "Макларен" за рахунок взаємодії з виробниками моторів "Хонда" має досягти прогресу. Чемпіонат 2016 року команда завершила на шостому місці в Кубку конструкторів.

"У наступному сезоні я очікую, що "Макларен" досягне прогресу у роботі з болідом, а "Хонді" вдасться значно поліпшити роботу двигуна. У нас пішло досить багато часу, щоб спрацюватися з новими партнерами.

"Хонді" знадобився якийсь час, щоб зрозуміти, як працює "Макларен", і навпаки. Думаю, тепер ми досягли успіху в даній області. Хлопці з "Хонди" стали краще розуміти, що потрібно шасі, а ми стали краще розуміти, що потрібно від роботи двигуна", - підкреслив Капіто.

Нагадаємо, дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо завершив чемпіонат-2016 на десятому місці в особистому заліку і заробив масу позитивних відгуків від фахівців за свою роботу протягом року. Нинішній контракт іспанця з "Челсі" розрахований до кінця 2017 року.