Формула-1. Хемілтон не прийшов на чемпіонську вечірку Росберга

Вчора в яхт-клубі Yas Links в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулася святкова вечірка з приводу перемоги німця Ніко Росберга в чемпіонаті Формули-1, повідомляє f1news.ru.

Окрім численних гостей команди, друзів і родичів Росберга, на вечірці були присутні майже всі гонщики, але серед них не було партнера по команді Ніко британця Льюїса Хемілтона, який до останньої гонки сезону також претендував на чемпіонський титул.

Вечірка тривала майже до ранку, коли Росбергу треба було вилітати в Малайзії. Вже у вівторок відбудеться зустріч керівництва "Мерседес" і нового чемпіона зі спонсорами з Petronas, в середу потрібно повернутися в Європу, а в п'ятницю пройде церемонія нагородження FIA Gala, де Ніко отримає переможний кубок.

Примітно, що в попередні два роки, коли чемпіоном Формули-1 ставав Хемільтон, Росберг був присутній на вечірках на честь перемоги британця.

Нагадаємо, Ніко Росберг вперше став чемпіоном Формули-1 після того, як вчора на Гран-прі ОАЕ фінішував другим, слідом за Хемілтоном.