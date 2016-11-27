Німецький гонщик Ніко Росберг став новим чемпіоном Формули-1
Сьогодні в Абу-Дабі завершилася остання гонка сезону головної автоспортивної серії світу.
Німецький гонщик команди "Мерседес" Ніко Росберг став новим чемпіоном Формули-1 після того, як сьогодні завершив Гран-прі ОАЕ на другому місці.
Переможцем гонки став партнер Росберга по команді та триразовий чемпіон світу британець Льюїс Хемілтон. Перемога на трасі в Абу-Дабі стала для нього четвертою поспіль і десятою протягом сезону. У Росберга дев'ять перемог, але на п'ять очок більше, ніж у Хемілтона в генеральній класифікації.
Третім до фінішу дістався німецький пілот "Феррарі" Себастьян Феттель, який наприкінці гонки обійшов голландця Макса Ферстаппена на "Ред Булл".
Ніко Росберг вперше в своїй кар'єрі став чемпіоном Формули-1. Раніше, в 1982 році, переможцем Ф-1 ставав його батько, Кеке Росберг.
Результати Гран-прі ОАЕ:
1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");
2. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");
3. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");
4. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл");
5. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");
6. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");
7. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія");
8. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");
9. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс");
10. Фернандо Алонсо, Іспанія ("Макларен");
Остаточна генеральна класифікація:
1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 385;
2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 380;
3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 256;
4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 212;
5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 192;
6. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 186;
7. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 101;
8. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 85;
9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія") - 72;
10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 54;
11. Феліпе Масса ("Вільямс") - 53;
12. Карлос Сайнс ("Торо Россо") - 46;
13. Роман Грожан ("Хаас") - 29;
14. Данило Квят ("Торо Россо") - 25;
15. Дженсон Баттон ("Макларен") - 21.
Кубок конструкторів (остаточна таблиця):
1. "Мерседес" - 765;
2. "Ред Булл" - 468;
3. "Феррарі" - 398;
4. "Форс Індія" - 173;
5. "Вільямс" - 138;
6. "Макларен" - 76;
7. "Торо Россо" - 63;
8. "Хаас" - 29;
9. "Рено" - 8;
10. "Заубер" - 2;
11. "Манор" - 1.