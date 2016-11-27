Німецький гонщик Ніко Росберг став новим чемпіоном Формули-1

Німецький гонщик команди "Мерседес" Ніко Росберг став новим чемпіоном Формули-1 після того, як сьогодні завершив Гран-прі ОАЕ на другому місці.

Переможцем гонки став партнер Росберга по команді та триразовий чемпіон світу британець Льюїс Хемілтон. Перемога на трасі в Абу-Дабі стала для нього четвертою поспіль і десятою протягом сезону. У Росберга дев'ять перемог, але на п'ять очок більше, ніж у Хемілтона в генеральній класифікації.

Третім до фінішу дістався німецький пілот "Феррарі" Себастьян Феттель, який наприкінці гонки обійшов голландця Макса Ферстаппена на "Ред Булл".

Ніко Росберг вперше в своїй кар'єрі став чемпіоном Формули-1. Раніше, в 1982 році, переможцем Ф-1 ставав його батько, Кеке Росберг.

Результати Гран-прі ОАЕ:

1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");

2. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");

3. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");

4. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл");

5. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");

6. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");

7. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія");

8. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");

9. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс");

10. Фернандо Алонсо, Іспанія ("Макларен");

Остаточна генеральна класифікація:

1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 385;

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 380;

3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 256;

4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 212;

5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 192;

6. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 186;

7. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 101;

8. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 85;

9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія") - 72;

10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 54;

11. Феліпе Масса ("Вільямс") - 53;

12. Карлос Сайнс ("Торо Россо") - 46;

13. Роман Грожан ("Хаас") - 29;

14. Данило Квят ("Торо Россо") - 25;

15. Дженсон Баттон ("Макларен") - 21.

Кубок конструкторів (остаточна таблиця):

1. "Мерседес" - 765;

2. "Ред Булл" - 468;

3. "Феррарі" - 398;

4. "Форс Індія" - 173;

5. "Вільямс" - 138;

6. "Макларен" - 76;

7. "Торо Россо" - 63;

8. "Хаас" - 29;

9. "Рено" - 8;

10. "Заубер" - 2;

11. "Манор" - 1.