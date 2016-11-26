Хемілтон виграв кваліфікацію останнього Гран-прі Формули-1 сезону

Льюїс Хемілтон випередив Ніко Росберга у боротьбі за поул етапу Формули-1 Гран Прі Абу-Дабі, повідомляє Motorsport.com.

Британець виявився на 0,3 секунди швидшим за напарника по команді і головного суперника в боротьбі за титул.

Хемілтон лідирував протягом всієї сесії. Льюис встановив найкращий час в першому сегменті – на секунду з зайвим перевершивши результат напарника. У другому Росберг підтягнувся, поступившись всього 0,1 секунди, але сутичку у фіналі все одно програв.

Читайте такожФормула-1: Хемілтон визнав, що навряд чи зможе відібрати титул у Росберга

Хемілтон був швидше у першій спробі в заключній частині сесії – на 0,3 секунди. Наприкінці Льюїс зняв зі свого результату ще чверть секунди. Росберг також поліпшив, але не зміг перебити навіть час напарника в першій спробі.

Більше 0,8 секунди результату Хемілтона поступився Даніель Ріккардо, який став третім. Менше десятої йому програли обидва гонщика Ferrari – Кімі Райкконен і Себастьян Феттель розташувалися в протоколі слідом. Макс Ферстаппен став шостим.

З четвертого ряду будуть стартувати пілоти Force India, а замкнули десятку Фернандо Алонсо і Феліпе Масса. Бразилець лише в четвертий раз в сезоні випередив напарника по команді, ставши єдиним представником Williams, який пробився у фінал.

Як повідомляв УНІАН, остання гонка сезону - Гран-прі Абу-Дабі відбудеться в неділю, 27 листопада.