Екс-чемпіон Формули-1 Баттон оголосив про остаточне завершення кар'єри автогонщика

Британський пілот команди "Макларен" Дженсон Баттон заявив, що Гран-прі ОАЕ, який відбудеться найближчої неділю, 27 листопада, стане його останньою гонкою в кар'єрі. Про це повідомляє f1fanatic.co.uk.

"Я починаю цей гоночний вік-енд, вважаючи його останнім у своїй кар'єрі. Думаю, так буде краще", - заявив Баттон.

Читайте такожМаса бажає завершити кар'єру у Формулі-1 фантастичної гонкою в Абу-Дабі"Це моя остання гонка. На даний момент мені більше не хочеться виступати в гонках в наступних сезонах. Думаю, що це буде моя остання гонка і сподіваюся, інші думають так само. Це була довга подорож - з восьми років і до нинішнього часу я беру участь у перегонах", - додав 36-річний пілот.

Нагадаємо, на початку вересня в "Макларен" оголосили, що в наступному сезоні пілотами команди будуть іспанець Фернандо Алонсо та бельгієць Штоффель Вандорн. Разом з тим, планувалося, що Баттон залишиться в команді і буде виконувати роль посла і займатися розвитком боліда, а в 2018 році може повернутися за кермо боліда.

Дженсон Баттон зараз є найдосвідченішим гонщиком Формули-1. Свій перший Гран-прі він провів у 2000 році в складі "Вільямс", а в 2009-му став чемпіоном світу в якості пілота команди "Брон".