Масса бажає завершити кар'єру у Формулі-1 фантастичною гонкою в Абу-Дабі

Бразильський гонщик команди "Вільямс" Феліпе Масса сподівається, що зможе здобути хороший результат на Гран-прі ОАЕ, що стане останнім у його кар'єрі пілота Формули-1. Слова Маси наводить прес-служба "Вільямс".

"Це буде ще одна емоційна гонка. Але ти намагаєшся не думати про це, коли знаходишся в машині, ти всього лише намагаєшся виконати свою роботу найкращим чином", - сказав Масса.

"Я дійсно сподіваюся, що мій 250-й і останній Гран-прі Формули-1 буде фантастичним. Ми, звичайно ж, влаштуємо велику вечірку! Сподіваюся, що зможемо відсвяткувати це хорошим результатом", - додав бразилець.

Нагадаємо, Феліпе Масса виступає у Формулі-1 з 2002 року. У 2008-му році він в якості пілота "Феррарі" став віце-чемпіоном Ф-1, поступившись титулом гонщику "Макларена" Льюїсу Хемілтону. На початку вересня він оголосив про закінчення кар'єри гонщика Формули-1.

Також додамо, що Гран-прі ОАЕ, ймовірно, стане останнім у Формулі-1 для пілота "Макларена" Дженсона Баттона, який вигравав чемпіонат Ф-1 в 2009 році.

Гран-прі ОАЕ відбудеться на трасі в Абу-Дабі найближчої неділі, 27 листопада.