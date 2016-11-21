Малайзія та Сінгапур мають намір відмовитися від проведення гонок Формули-1

Малайзія та Сінгапур мають намір відмовитися від проведення Гран-прі Формули-1, повідомляє motorsport.com.

За словами міністра культури Малайзії Назрі Абдул Азіза, країна не буде продовжувати контракт на проведення етапу Ф-1, дія якого закінчується після гонки в 2018-му році.

"Відвідуваність гонок Формули-1 знижується, і цей спорт вже не такий привабливий, а ми щорічно витрачаємо на це 300 мільйонів [$97 млн]. Якщо порівнювати з першою гонкою у 1999 році, то витрати на проведення зросли в 10 разів", - сказав Азіз.

Крім того, за словами промоутера Формули-1 Екклстоуна, раніше бажання відмовитися від гонки Ф-1 висловив Сінгапур. "Звичайно, проведення Гран-прі коштувало Сінгапуру купу грошей, але вони і отримали чимало виручки. Сінгапур раптово перестав бути просто аеропортом для пересадки. Зараз вони вважають, що досягли мети і більше не хочуть проводити Гран-при" - сказав Екклстоун.

Нагадаємо, раніше нові власники Формули-1 висловлювали бажання проводити більше гонок протягом сезону.