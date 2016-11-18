Формула-1: Хемілтон визнав, що навряд чи зможе відібрати титул у Росберга

Пілот німецької команди Формули-1 Mersedes британець Льюїс Хемілтон погодився, що навряд чи зможе відібрати титул у свого напарника по команді Ніко Росберга за підсумками останнього етапу сезону-2017, повідомляє Motorsport.

Щоб виграти титул, Хемілтону потрібно відіграти 12-очкове відставання від Ніко Росберга на автодромі "Яс Маріна" в Абу-Дабі (ОАЕ), в той час як Росбергу буде достатньо фінішувати на подіумі, щоб позбавити англійця математичних шансів.

Незважаючи на ситуацію в чемпіонаті, Хемілтон налаштований на позитивний лад після попередньої недільної гонки в Бразилії, де він в домінуючому стилі здобув дев'яту перемогу в сезоні.

«Радий, що мені вдається всіх перемагати, – сказав він. – Відрадно, що я можу випереджати Ніко на такій самій машині. Він зараз на піку форми, але не зміг нічого мені протиставити. Ми продовжуємо творити історію як команда. Мої нові механіки, які мені дісталися на початку року, зараз справляються просто фантастично. Я радий, що ми знайшли спільну мову. І я пишаюся нашими інженерами – вони просто кращі».

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Однак Льюїс визнав, що у нього навряд чи вийде випередити Росберга у боротьбі за титул. «Ніко робить те, що повинен, – резюмував Хемілтон. – На відміну від мене, він фінішує в кожній гонці і не стикається з різними проблемами. Я перебуваю в скрутному становищі перед останньою гонкою. Навіть якщо я буду пілотувати так, як зараз, це не має великого значення, так як я втратив дуже багато очок протягом року. Я не можу здатися, бо всяке може трапитися. Це малоймовірно, але статися може все, що завгодно».

Хемілтон також заявив, що пишається перемогою в Абу-Дабі, навіть якщо це не допоможе виграти чемпіонат.

«Я буду пишатися собою, поки я виступаю на такому рівні, як зараз, – додав Льюїс. – І я пишаюся кожним, хто допомагав мені перемагати в гонках весь цей час. Що за рік, було приголомшливо виграти дев'ять Гран При, і в Бразилії я здобув 31-ю перемогу з командою, просто божевілля. Я дуже, дуже вдячний цим хлопцям, які дарували мені чудові можливості, і в більшості випадків мені вдавалося їх реалізувати».

У свою чергу, Ніко Росберг не раз говорив, що воліє розглядати кожну гонку окремо, незалежно від положення в чемпіонаті. На питання, чи збереже він цей підхід стосовно до фінального Гран-Прі сезону, німець відповісти важко.

«Поки я не знаю, який підхід я повинен застосувати до останньої гонки, – сказав німець. – Але я обов'язково дам вам знати в четвер, а до тих пір у мене буде час подумати».

При цьому Росберг не вважає, що непроста гонка в Бразилії стала для нього останньою складною перешкодою на шляху до титулу: «Гран Прі Абу-Дабі стане таким же важким уїк-ендом, як і всі інші. Виконати добре свою роботу завжди непросто. І взагалі у Формулі-1 не буває простих речей».

Як повідомляв УНІАН, остання гонка сезону-2016 Формули-1 Гран-прі Абу-Дабі відбудеться 27 листопада.