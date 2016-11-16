Помер розробник найпотужнішого двигуна в історії Формули-1

У віці 82 років пішов з життя німецький інженер Пауль Роше, який розробив найпотужніший двигун в історії Формули-1, повідомляє f1news.ru.

Пауль Роше став технічним директором BMW Motorsport в 1975 році. Разом з Йохеном Неєрпашем він займався розробкою турбінованного двигуна для Формули-1, який вперше був протестований на машині команди "Бребхем" в 1980 році.

Проект виявився успішним, і в 1982-му машина з цим двигуном вперше вийшла на старт, а в 1983-му Нельсон Піке за кермом Brabham BT52 з мотором BMW виграв титул. Наступні модифікації цього півторалітрового двигуна, оснащеного двома турбінами, розвивали понад 1500 кінських сил, що зробило його найпотужнішим мотором в історії Формули-1.

Після того, як BMW залишила Формулу-1 в 1986 році, Роше займався створенням двигунів для дорожніх машин компанії. У 1990-х він разом з Гордоном Маррі брав участь у створенні першої дорожньої машини McLaren і прототипу, який у 1995-му здобув перемогу в Ле-Мані.

Пізніше Роше брав участь у розробці трилітрового двигуна V10, з яким BMW повернулася в Формулу 1 в 2000 році. В кінці 1999 року німецький інженер вийшов на пенсію.