Формула-1. Бразильський пілот Наср принесе "Зауберу" 15 мільйонів євро

Бразильський пілот "Заубер" Феліпе Наср, ймовірно, принесе своїй команді 15 мільйонів доларів завдяки успішному виступу на Гран-прі Бразилії. Про це пише auto-motor-und-sport.de.

Наср фінішував дев'ятим в гонці і, таким чином, приніс "Зауберу" перші два очки в чемпіонаті. В результаті цього успіху, швейцарська команда обійшла "Манор" в Кубку конструкторів, і якщо збереже десяту позицію, то отримає грошовий бонус від Formula One Management.

Зазначається, що тільки 10 з 11 команд отримують такі виплати. У минулому сезоні 10-я команда заробила 13,5 мільйона доларів, а за підсумками нинішнього очікується, що сума бонусу складе 15 мільйонів.

Примітно, що для обох аутсайдерів чемпіонату дані гроші вкрай важливі для майбутнього виживання у Формулі-1.

До кінця чемпіонату залишилося провести одну гонку - 27 листопада в рамках Гран-прі ОАЕ.