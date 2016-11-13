Німецький гонщик Росберг не зміг сьогодні стати новим чемпіоном Формули-1

Британський пілот команди "Мерседес" Льюіс Хемілтон став переможцем Гран-прі Бразилії, який сьогодні завершився в Сан-Паулу.

Вчора Хемілтон став переможцем кваліфікації, а сьогодні, зберігши лідерство зі старту, не віддав його суперникам. Партнер британця за "Мерседес" і лідер чемпіонату німець Ніко Росберг приїхав до фінішу другим. Третє місце на подіумі зайняв голландець Макс Ферстаппен з "Ред Булл".

Протягом всієї гонки йшов дощ, що ускладнило гонщикам пілотування своїх болідів. Зокрема, пілот "Хаас" Роман Грожан, який завершив кваліфікацію на 7-му місці, припинив гонку ще на попередньому колі, врізавшись в стіну. Крім того, велика аварія сталася з болідом "Феррарі" Кімі Райкконена, через що гонка була зупинена. Загалом гонка зупинялася два рази і тривала майже три години.

Перемога на Гран-прі Мексики дозволила Хемілтону скоротити відставання від Росберга в чемпіонаті до 12 очок. До кінця сезону залишилася одна гонка - 27 листопада в ОАЕ.

Результати Гран-прі Бразилії:

1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");

2. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");

3. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл");

4. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");

5. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");

6. Карлос Сайнс, Іспанія ("Торо Россо")

7. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія");

8. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");

9. Феліпе Наср, Бразилія ("Заубер");

10. Фернандо Алонсо, Іспанія ("Макларен");

Особистий залік:

1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 367;

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 355;

3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 246;

4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 197;

5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 192;

6. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 178;

7. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 97;

8. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 85;

9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія") - 66;

10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 53.

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 722;

2. "Ред Булл" - 446;

3. "Феррарі" - 375;

4. "Форс Індія" - 163;

5. "Вільямс" - 136;