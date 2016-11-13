Німецький гонщик Росберг не зміг сьогодні стати новим чемпіоном Формули-1
Переможцем дощового Гран-прі Бразилії став Льюїс Хемілтон, а це означає, що доля чемпіонського титулу вирішиться через два тижні в ОАЕ.
Британський пілот команди "Мерседес" Льюіс Хемілтон став переможцем Гран-прі Бразилії, який сьогодні завершився в Сан-Паулу.
Вчора Хемілтон став переможцем кваліфікації, а сьогодні, зберігши лідерство зі старту, не віддав його суперникам. Партнер британця за "Мерседес" і лідер чемпіонату німець Ніко Росберг приїхав до фінішу другим. Третє місце на подіумі зайняв голландець Макс Ферстаппен з "Ред Булл".
Протягом всієї гонки йшов дощ, що ускладнило гонщикам пілотування своїх болідів. Зокрема, пілот "Хаас" Роман Грожан, який завершив кваліфікацію на 7-му місці, припинив гонку ще на попередньому колі, врізавшись в стіну. Крім того, велика аварія сталася з болідом "Феррарі" Кімі Райкконена, через що гонка була зупинена. Загалом гонка зупинялася два рази і тривала майже три години.
Перемога на Гран-прі Мексики дозволила Хемілтону скоротити відставання від Росберга в чемпіонаті до 12 очок. До кінця сезону залишилася одна гонка - 27 листопада в ОАЕ.
Результати Гран-прі Бразилії:
1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");
2. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");
3. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл");
4. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");
5. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");
6. Карлос Сайнс, Іспанія ("Торо Россо")
7. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія");
8. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");
9. Феліпе Наср, Бразилія ("Заубер");
10. Фернандо Алонсо, Іспанія ("Макларен");
Особистий залік:
1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 367;
2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 355;
3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 246;
4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 197;
5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 192;
6. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 178;
7. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 97;
8. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 85;
9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія") - 66;
10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 53.
Кубок конструкторів:
1. "Мерседес" - 722;
2. "Ред Булл" - 446;
3. "Феррарі" - 375;
4. "Форс Індія" - 163;
5. "Вільямс" - 136;