Сьогодні німець Росберг може стати новим чемпіоном Формули-1

Сьогодні в Сан-Паулу відбудеться Гран-прі Бразилії у Формулі-1, під час якої може визначитися новий чемпіон гоночної серії.

Головним претендентом на титул є німець Ніко Росберг з "Мерседес", а його єдиним конкурентом залишається партнер по команді британець Льюїс Хемілтон. На даний момент у генеральній класифікації пілотів у Росберга 349 очок, а у Хемілтона - 330 очок.

Таким чином, перемога на Гран-прі Бразилії гарантує Росбергу титул чемпіона світу. Крім того, німець стане чемпіоном при таких розкладах:

- якщо Росберг фінішує другим, а Хемілтон - четвертим або нижче;

- якщо Росберг фінішує третім, а Хемілтон - шостим або нижче;

- якщо Росберг фінішує четвертим, а Хемілтон - восьмим або нижче;

- якщо Росберг фінішує п'ятим, а Хемілтон - дев'ятим або нижче;

- якщо Росберг фінішує шостим, а Хемілтон - десятим або нижче.

В іншому випадку доля чемпіонського титулу вирішуватиметься під час останньої гонки сезону на Гран-прі ОАЕ 27 листопада.

Нагадаємо, за підсумками 19 етапів сезону Ніко Росберг виграв дев'ять, а Льюїс Хемілтон - вісім гонок. Шість разів у сезоні Росберг і Хемілтон посідали перші два місця в гонках.

Гран-прі Бразилії розпочнеться сьогодні о 18:00 за київським часом. Льюіс Хемілтон стартуватиме з першої позиції, а Ніко Росберг - з другої.