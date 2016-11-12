Формула-1: Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії

Завершилася кваліфікація етапу чемпіонату світу з автоспорту в класі "Формула-1" Гран-прі Бразилії, де перемогу святкував британець Льюїс Хемілтон, який випередив партнера по команді "Мерседес" німця Ніко Росберга, повідомляє Motorsport.

Хемілтон лідирував по ходу всієї кваліфікації. У першому сегменті Льюїс випередив напарника, проїхавши коло на 0,3 секунди швидше. У другому Ніко також поступився, але вже всього одну десяту. Стільки ж у підсумку розділили їх у фіналі.

У першій спробі Льюїс першим розміняв 1 хвилину 11 секунд. Росберг показав кращий час на першому секторі, але за підсумками всього кола поступився 0,162 секунди. Обидва змогли поліпшити вже після помаху картатого прапора. Ніко знову був швидше на першому секторі, але не зміг дотягнутися до результату Хемілтона.

Це одинадцятий поул Льюїса в цьому році і 60-й в кар'єрі.

Кімі Райкконен показав третій час, поступившись часу поулу 0,7 секунди. Слідом у протоколі розташувалися Макс Ферстаппен і Себастьян Феттель. На машині німця перед початком кваліфікації виникли проблеми – імовірно, з гідравлікою гальм. Німець не зміг покинути піт-лейн разом з іншими пілотами на початку сесії, але Ferrari все-таки встигла випустити його на трасу – механіки закінчили працювати над машиною через п'ять хвилин після старту кваліфікації.

Замкнули Топ-десятку Даніель Ріккардо, Ромен Грожан, Ніко Хюлькенберг, Серхіо Перес і Фернандо Алонсо.

Гонка Гран-прі Бразиии відбудеться у неділю, 13 листопада.