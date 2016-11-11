Формула-1:Хемілтон показав найкращий час на першій сесії Гран Прі Бразилії

Льюїс Хемілтон показав найкращий час за підсумками першої сесії Гран Прі Бразилії, менш ніж на 0,1 секунди перевершивши результат Макса Ферстаппена, повідомляє Motorsport.

Лідер турнірної таблиці чемпіонату Ніко Росберг залишився третім.

Хемілтон і Ферстаппен виявилися єдиними, хто під час півторагодинної сесії подолали бар'єр в 1.12. Росберг на своєму кращому колі поступився результату партнера по Mercedes чверть секунди. Майже вдвічі більшим виявилося відставання Даніеля Ріккардо з Red Bull. Всі четверо використовували в ході сесії склади Medium і Soft.

Слідом у протоколі розташувалися Валттері Боттас, Серхіо Перес, Ніко Хюлькенберг і Феліпе Маса. Гонщики Ferrari Себастьян Феттель і Кімі Райкконен замкнули десятку. Німець під кінець сесії вилетів з траси – його розвернуло в повороті "Мергульо" на спуску перед початком третього сектора і боком відкинуло в асфальтову зону вильоту. Феттелю вдалося самостійно повернутися в бокси.

Поз. Гонщик Команда Час Відставання Кола

1 Льюїс Хемілтон Mercedes 1'11.895 32

2 Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1'11.991 0.096 29

3 Ніко Росберг Mercedes 1'12.125 0.230 26

4 Даніель Ріккардо Red Bull/TAG Heuer 1'12.371 0.476 27

5 Валттері Боттас Williams/Mercedes 1'13.129 1.234 36

6 Серхіо Перес Force India/Mercedes 1'13.289 1.394 31

7 Force India Ніко Хюлькенберг/Mercedes 1'13.293 1.398 33

8 Феліпе Маса Williams/Mercedes 1'13.318 1.423 33

9 Себастьян Феттель Ferrari 1'13.567 1.672 24

10 Ferrari Кімі Райкконен 1'13.569 1.674 26