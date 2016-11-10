Мексиканський гонщик Формули-1 розірвав контракт зі спонсором через жарт про Трампа

Мексиканський гонщик "Форс Індія" розірвав контракт зі своїм спонсором, виробником сонцезахисних окулярів Hawkers. Про це 26-річний пілот написав на своїй сторінці в Twitter.

Перед цим Twitter-аккаунт спонсора Переса запропонував мексиканцям скористатися їх окулярами, щоб прикрити сльози, коли будуть будувати стіну на кордоні з США.

Жарт з'явився через кілька годин після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. У своїй передвиборній програмі Трамп обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою, щоб запобігти нелегальній міграції в США.

"Дуже поганий коментар. Сьогодні ж розриваю контракт з Hawkers. Нікому не дозволю жартувати про мою країну", - заявив гонщик.

Нагадаємо, Серхіо Перес проводить свій найкращий сезон у Формулі-1. За кермом скромної команди "Форс Індія" він два рази завершував гонки в трійці найкращих і тепер має в активі 85 очок, посідаючи сьоме місце в генеральній класифікації. Вище нього знаходяться лише пілоти "Мерседес", "Ред Булл" і "Феррарі".

Раніше Перес продовжив контракт з "Форс Індія" на наступний сезон.