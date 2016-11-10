Мексиканський гонщик Формули-1 розірвав контракт зі спонсором через жарт про Трампа
Серхіо Пересу не сподобався гумор американського виробника сонцезахисних окулярів.
Мексиканський гонщик "Форс Індія" розірвав контракт зі своїм спонсором, виробником сонцезахисних окулярів Hawkers. Про це 26-річний пілот написав на своїй сторінці в Twitter.
Перед цим Twitter-аккаунт спонсора Переса запропонував мексиканцям скористатися їх окулярами, щоб прикрити сльози, коли будуть будувати стіну на кордоні з США.
Жарт з'явився через кілька годин після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. У своїй передвиборній програмі Трамп обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою, щоб запобігти нелегальній міграції в США.
"Дуже поганий коментар. Сьогодні ж розриваю контракт з Hawkers. Нікому не дозволю жартувати про мою країну", - заявив гонщик.
Нагадаємо, Серхіо Перес проводить свій найкращий сезон у Формулі-1. За кермом скромної команди "Форс Індія" він два рази завершував гонки в трійці найкращих і тепер має в активі 85 очок, посідаючи сьоме місце в генеральній класифікації. Вище нього знаходяться лише пілоти "Мерседес", "Ред Булл" і "Феррарі".
Раніше Перес продовжив контракт з "Форс Індія" на наступний сезон.