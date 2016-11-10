Формула-1. "Рено" повністю визначилася зі складом пілотів на сезон-2017

Британський гонщик Джоліон Палмер підписав новий контракт з командою "Рено" на виступи у Формулі-1 в наступному сезоні. Про це повідомляється на офіційному сайті французької "стайні".

Раніше "Рено" підписало контракт з нинішнім пілотом "Форс Індії" німцем Ніко Хюлькенбергом.

Другим пілотом команди міг стати данець Кевін Магнуссен, але за повідомленнями ЗМІ, французи запропонували йому контракт лише на один рік, що гонщику не підійшло.

В результаті, Магнуссен домовився про дворічний контакті з американською командою "Хаас".

Нагадаємо, 25-річний Джоліон Палмер дебютував у Формулі-1 в цьому році. Він провів 18 гонок, в яких набрав одне очко - за 10 місце на Гран-прі Малайзії.