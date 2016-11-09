Команда Формули-1 "Хаас" домовилася про контракт з данцем Магнуссеном
Кевін Магнуссен не став чекати на остаточне рішення "Рено" про продовження контракту і змінив команду.
Американська команда Формули-1 "Хаас" погодив умови дворічного контракту з датським гонщиком Кевіном Магнуссеном, повідомляє motorsport.com.
Магнуссен замінить в команді мексиканця Естебана Гутьєрреса і стане напарником француза Романа Грожана.
У нинішньому сезоні 24-річний Магнуссен виступає за команду "Рено". У генеральній класифікації він йде на 16-й позиції, набравши 7 очок.
Раніше Магнуссен розраховував залишитися в "Рено", але французька команда зволікала з вирішенням, а пізніше оголосила, що першим пілотом "стайні" в наступному сезоні стане німець Ніко Хюлькенберг, який нині є гонщиком "Форс Індії".
В результаті, данець не став чекати остаточного рішення "Рено", яке мало було бути ще в жовтні, і зважився на перехід в "Хаас".
Додамо, що "Хаас" знаходиться на сьомому місці в Кубку конструкторів з 29 очками в активі. При цьому, 22 очки американська команда набрала протягом перших чотирьох гонок сезону.