Команда Формули-1 "Хаас" домовилася про контракт з данцем Магнуссеном

Американська команда Формули-1 "Хаас" погодив умови дворічного контракту з датським гонщиком Кевіном Магнуссеном, повідомляє motorsport.com.

Магнуссен замінить в команді мексиканця Естебана Гутьєрреса і стане напарником француза Романа Грожана.

У нинішньому сезоні 24-річний Магнуссен виступає за команду "Рено". У генеральній класифікації він йде на 16-й позиції, набравши 7 очок.

Раніше Магнуссен розраховував залишитися в "Рено", але французька команда зволікала з вирішенням, а пізніше оголосила, що першим пілотом "стайні" в наступному сезоні стане німець Ніко Хюлькенберг, який нині є гонщиком "Форс Індії".

В результаті, данець не став чекати остаточного рішення "Рено", яке мало було бути ще в жовтні, і зважився на перехід в "Хаас".

Додамо, що "Хаас" знаходиться на сьомому місці в Кубку конструкторів з 29 очками в активі. При цьому, 22 очки американська команда набрала протягом перших чотирьох гонок сезону.