У Росберга і Хемілтона рівна ситуація з моторами - техдиректор команди

У лідерів нинішнього сезону чемпіонату світу Формули-1 німецького пілота Ніко Росберга і його колеги з Великобританії Льюїса Хемілтона абсолютно однакова ситуація з моторами, повідомляє Motorsport з посиланням на технічного директора команди Падді Лоу.

Технічний директор Mercedes розповів, що у обох пілотів команди за дві гонки до кінця сезону залишається однаковий ресурс силових установок.

За словами Падді Лоу, жоден з двох претендентів на чемпіонське звання – Ніко Росберг і Льюїс Хемілтон, який відстає від нього на 19 очок, не буде мати переваги з точки зору можливостей мотора в двох вирішальних Гран Прі сезону.

Британець зазначив, що елементи, що залишилися на машинах обох претендентів мають практично рівний ресурс.

Читайте такожБос Формули-1 буде не в захваті, якщо Росберг стане чемпіоном

«Ситуацію можна назвати збалансованою, – пояснив Лоу в інтерв'ю Motorsport.com. – При тому ні для одного, ні для іншого вона не є ідеальною. Але головне, що немає факторів, які можуть створити перевагу одного з них. Як і завжди, ми докладемо максимум зусиль, щоб отримати дві хороших машини з двома хорошими силовими установками, які витримають до самого кінця сезону. У Мексиці ми досягли чергового подвійного фінішу, що було дуже здорово».

Також Лоу додав, що поки неможливо судити, чи зуміють суперники з Red Bull або Ferrari наздогнати Mercedes в Сан-Паулу.

«Я вже звик до того, що ніколи не роблю прогнозів, – пояснив він. – В нашому ділі така безліч різних обставин! Уїк-енд в Мехіко відмінно ілюструє це – після кожної наступної сесії виходило так, що фаворит змінювався. Це просто наслідок того, як точно люди налаштують машину і гуму під конкретні умови на трасі саме в цей момент. Для нас шини залишаються дуже чутливими до великої кількості параметрів. Згадайте, як засмучені були в Ferrari після кваліфікації. Їх машина зовсім не була поганою, ми все побачили це в гонці, але просто в суботу вони зробили щось трішечки не так».

Як повідомляв УНІАН, Хемілтон виграв попередній етап чемпіонату світу "Формула-1" і продовжує боротьбу з Росбергом в загальному заліку ЧС.