Формула-1. "Форс Індія" має намір замінити Хюлькенберга на Окона

Французький гонщик команди Формули-1 "Манор" Естебан Окон близький до переходу в "Форс-Індії", повідомляє Autosport.

Крім нього, у список кандидатів на вакантне місце пілота "Форс Індії" входять інший німецький гонщик "Манор" Паскаль Верляйн, британець з "Рено" Джолион Палмер та бразилець з "Заубера" Феліпе Наср.

Керівник команди Віджай Маллья минулого тижня провів переговори з представниками всіх чотирьох пілотів. На даний момент вважається, що Окон є першим претендентом на місце в "Форс Індія".

Тепер сторонам залишилося провести фінальні переговори, щоб укласти договір.

Нагадаємо, раніше "Форс Індія" підписала контракт на наступний сезон зі своїм чинним пілотом мексиканцем Серхіо Пересом. Разом з тим, інший гонщик команди німець Ніко Хюлькенберг розпочне чемпіонат-2017 в "Рено".