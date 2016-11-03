Формула-1: "Вільямс" заявив в склад на сезон-2017 новачка Ф-1 Ленса Стролла

Керівництво команди Формули-1 "Вільямс" оголосило про продовження угоди з Валттері Боттасом і підписання контракту з молодим пілотом Ленсом Строллом, повідомляє Motorsport.

Заступник керівника команди Клер Вільямс підкреслила, що рішення про склад було прийнято "Вільямс" вже давно.

"Ми довго йшли до цього дня, – зазначила Вільямс. – Нам доводилося відкладати оголошення складу, тому що пілоти виступали в гонках. Але рішення було прийняте вже давно. Валттері буде з нами вже восьмий рік. Він пройшов з командою фантастичну роботу і хоче рухатися вперед в наступному сезоні".

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"Ленс заслужив своє місце в Ф1 в наступному сезоні. Наша команда відома тим, що залучає нові таланти. Тільки цього року Ленс виграв 14 гонок – майже половину з тих, в яких брав участь. Він по-справжньому заслужив це місце і ми бачимо, що він може зробити для Williams. Нам важливо мати стабільність з одним з наших пілотів. Феліпе Маса виконав чудову роботу. Це було його рішення завершити кар'єру після закінчення сезону. Як тільки ми зрозуміли, що нам потрібен другий гонщик – Ленс був очевидним вибором. Ми проробили багато непомітної роботи для того, щоб він краще підготувався до дебюту в Ф1", - зазначила Вільямс.

27-річний Боттас знаходиться в системі Williams з 2010 року, ставши призовим пілотом починаючи з сезону-2013. 18-річний Стролл в цьому році виступав у Формулі-3.