Команда "Вільямс" готується відсвяткувати 40-річний ювілей у Формулі-1

Болід "Вільямс" зразка 2017 року отримає назву FW-40 — на честь ювілею виступів команди у Формулі-1, повідомляє F1 Fanatic.

Абревіатура FW означає ім'я та прізвище засновника британської "стайні" сера Френка Вільямса, 40 - кількість років у головної спортивної серії світу.

Крім того, на наступний рік керівництво запланувало ряд заходів, присвячених урочистої події.

Читайте такожГонщиком "Вільямс" в наступному сезоні стане син мільярдера - ЗМІЗазначимо, що протягом 40 років "Вільямс" дев'ять разів вигравав Кубок конструкторів, а його пілоти сім разів ставали чемпіонами світу. Останній раз це відбулося в 1997 році, коли переможцем Ф-1 став канадець Жак Вільньов.

В останні роки "Вільямс" не може конкурувати з іншими командами за чемпіонський титул і зазвичай бореться за 3-4 місце в Кубку конструкторів. На даний момент британська "стайня" займає п'яте місце в Кубку конструкторів.